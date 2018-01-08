В Баку проходит шахматный Мемориал памяти Фуада Джафарова

2018-01-08 10:02 | www.oxu.az | 6

У шахматистов страны стало уже доброй традицией начинать год с турниров памяти незабываемого шахматного деятеля, международного арбитра, заслуженного тренера Азербайджана и первого директора Республиканского шахматного центра Фуада Джафарова, много сделавшего для развития шахмат в стране, но преждевременного ушедшего от нас в 2004 году по болезни.

Уже который год серия турниров мемориала Ф.Джафарова проходит в городе Баку. Главный организатор турнира, ученик и продолжатель дел Фуада Джафарова - международный арбитр и международный мастер Ильгар Баджарани смог собрать рекордное количество - более 300 участников, представляющих Азербайджан, Иран, Грузию, Россию, Францию и США.

В главном - мастерском турнире, проходящем в гостинице «Анатолия», играют 22 шахматиста, в том числе 7 гроссмейстеров, 3 международных мастера, 7 мастеров ФИДЕ. Тут борьба будет идти не только за кубки, но и за выполнение заветных норм. Пока в турнире лидируют гроссмейстер Азер Мирзоев (Азербайджан) и международный мастер Араш Тахбаз (Иран).

В открытом (опен) турнире играют 117 участников по швейцарской системе 7 туров. После 3 х туров лидируют сразу 11 шахматистов. выигравшие все партии.

В детском турнире (до 10-и лет) после 5-и партий никому не удалось набрать стопроцентный результат. По 4.5 очка имеют иранцы Джалалванд Амиргусейн, Кешани Киан и бакинец Угур Давидов.

Интерес вызвали также турниры по рапиду и блицу. В командном турнире по блицу играли 33 команды, и главный приз завоевали команда «Юные звезды» в составе Мухаммада Мурадлы и Ахмеда Ахмедзаде.Они набрали 12 командных очков из 14-и. Второе место с 11-ю очками поделили команды «Старая гвардия» и «Алехин».По дополнительным показателям, «Старая Гвардия» опередила конкурента.

В рапид турнире играли 77 участников, но тут доминировали иранские шахматисты. ФИДЕ мастер Араш Даглы взял главный кубок (6.5 очков из 7-и), а Араш Тахбаз смог стать третьим. Но наша шахматистка Ханум Баладажаева с 6-ю очками сумела оттеснить Тахбаза по дополнительным показателям и получить второй приз.

Фестиваль завершится 11-го января.

Э.А.

