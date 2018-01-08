Обзор рынка криптовалют

2018-01-08 10:10 | www.oxu.az | 6

Курс биткоина за день утратил 5,71% и стоит 15,791.0 долларов.

Как передает Oxu.Az, рыночная стоимость криптовалюты снизилась с 285 млрд долларов к концу прошлой недели до 266,90 млрд долларов. За неделю биткоин заработал 14,58% стоимости.

Курс другой виртуальной валюты Ethereum вырос на 60% и составил 1.204.1 долларов. Рыночная стоимость этой криптовалюты составляет 118 млрд долларов.

Среди виртуальных валют наибольший рост продемонстрировала криптовалюта Tron - 271,70%. Сейчас Tron стоит 0.16715 доллара.