Президент Узбекистана заверил соотечественников, что впредь банковские счета проверяться не будут

2018-01-08 10:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал соотечественников, хранящих деньги за рубежом, перевести свои средства в Узбекистан.

Счета людей, хранящих денежные средства в банках Узбекистана, проверяться не будут, заявил глава государства в ходе внеочередной сессии Кенгаша (Совета) народных депутатов Ташкентской области.

«Я хочу громко заявить, чтобы все услышали: не позволю проверять счета людей, которые хранят свои деньги в Узбекистане. Приносите свои деньги, стройте заводы, создавайте кластеры, зарабатывайте сколько хотите. Всё, прежние времена прошли, что сделано, то сделано», - сказал Мирзиёев.