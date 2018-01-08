Вахид Ахмедов: Закон «О финансовом контроле» запаздывает

2018-01-08 10:22 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане для повышения контроля над бюджетом, обеспечения финансовой прозрачности и ускорения этого процесса имеется серьезная необходимость в принятии закона «О финансовом контроле».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов.

Депутат отметил, что вместе со своим коллегой Али Масимли еще несколько лет назад подготовил предварительный вариант данного законопроекта и представил его в парламент.

«Мы неоднократно поднимали этот вопрос как на пленарном заседании парламента, так и на заседаниях комитета, в котором состоим. Мы отмечали, что для обеспечения прозрачности бюджета и финансовой прозрачности обязательно надо принять такой документ. Мы даже подготовили предварительный вариант законопроекта. Но к большому сожалению, спустя несколько лет проект все еще не выставили на обсуждение и не приняли. Вместе с тем мы настроены решительно. Принятие закона о финансовом контроле важно, и этот вопрос должен найти положительное решение», - добавил В.Ахмедов.

Кямиль Гамзаоглы

