Оборонные реформы Грузии обсудят на сессии военного комитета НАТО

2018-01-08 10:10 | www.trend.az | 7

Реализация оборонных реформ в Грузии будет обсуждаться на очередной сессии военного комитета НАТО, которая пройдет в Брюсселе 16 и 17 января, сообщает Новости-Грузия со ссылкой на пресс-службу альянса.

178-я по счету сессия высшего военного органа НАТО пройдет на уровне начальников генеральных штабов стран-членов альянса под председательством главы комитета, генерала Петра Павела.

В повестке встречи значатся совещания глав генштабов НАТО с коллегами из государств-партнеров – Грузии и Украины. В ходе этих встреч будет обсуждаться ситуация с безопасностью в регионе и оборонные реформы.

«Сессия с Грузией будет посвящена дальнейшему прогрессу военной реформы и поискам путей для реализации Существенного пакета НАТО-Грузия», — отмечено в сообщении.

Существенный пакет НАТО-Грузия (Substantial NATO-Georgia Package, SNGP) — это комплекс мер и инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Грузии, развитие более тесного сотрудничества со странами-партнерами и совместимости со стандартами альянса. SNGP включает поддержку в 13 различных сферах обороны и безопасности.