В Баку открывается сеть детско-юношеских футбольных школ AZFAR

2018-01-08 10:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Компания АSEP при поддержке Azfargroup дает старт новому проекту, который станет настоящим событием в спортивной жизни города – в Баку открывается детско-юношеская футбольная школа AZFAR. В дальнейшем школы данной сети будут функционировать во всех районах города.

Это проект, решающий целый ряд важных задач: приобщение детей к занятиям спортом, развитие детского и юношеского футбола, выявление спортивного потенциала и воспитание профессиональных кадров, оздоровление общества.

Такие школы радуют не только детей, но и их родителей – ведь ребенок, увлекающийся спортом, будет расти здоровым как в физическом, так и в нравственно-моральном плане, не попадет в дурную компанию.

В чем же радикальное отличие футбольных школ AZFAR от уже существующих? В первую очередь - в профессиональном подходе к обучению. Юным футболистам прививаются не только практические навыки игры в футбол, но и теоретические знания.

Футбольные площадки AZFAR (29 открытых и закрытых стадионов во всех районах Баку) - это не просто привычные стадионы, а целые инфраструктуры, где имеются все условия для полноценных занятий футболом - установленная по стандартам ФИФА высококачественная искусственная трава, минимизирующая травмы на тренировках, комфортабельные раздевалки и душевые, а также выдаваемые всем детям комплекты спортивной формы.

К услугам родителей удобные паркинги, зоны отдыха и кафе, где они смогут за чашечкой кофе наблюдать на экране мониторов за ходом тренировок и работой тренеров. Стоит особо отметить, что в тренерский состав входят заслуженные деятели спорта, сертифицированные мастера спорта, прошедшие стажировку за рубежом.

Родители всегда будут в курсе успехов и проблем своих детей благодаря регулярно проводимым Родительским дням.