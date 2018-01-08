Apamark разработала иконки для финансового рынка

2018-01-08 10:15 | www.apa.az | 7

Компания Apamark по заказу PSG-Kapital разработала иконки для финансового рынка.

По словам руководителя департамента продаж компании Apamark Талеха Керимова, при работе компания постаралась визуализировать многие услуги рынка ценных бумаг. «В целом разработано 12 иконок форматов 2D и 3D. Цвета иконки являются корпоративными цветами компании PSG-Kapital. Иконки на азербайджанском, английском и русском языках будут размещены на обновленном сайте компании PSG-Kapital».

Отметим, что маркетинговая и PR-компания Apamark разработала концепты 26 маркетинговых иконок.