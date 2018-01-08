Стала возможна оплата премий по обязательному автострахованию через терминалы MilliÖn

2018-01-08 10:44 | www.apa.az | 6

Бюро обязательного страхования доводит до сведения владельцев автотранспортных средств, что отныне можно оплатить страховые премии по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности через терминалы MilliÖn.

Как сообщили АПА-Экономикс в бюро, таким образом, граждане, воспользовавшись этим новшеством, могут самостоятельно перевести взносы по своим договорам ОСАГО на счета страховых компаний, обслуживающих эти договора. Для этого всего лишь требуется выбрать на экране терминала меню «Страхование», а затем вкладку «Обязательное автострахование», и, введя соответствующие данные произвести оплату. Оплату можно выполнить, используя платежный код, отправленный с короткого номера 9707 на зарегистрированный в системе номер мобильного телефона страхователя, либо серийный номер удостоверения личности и номер автотранспортного средства. Так как платежные терминалы принимают только бумажные купюры, остаточную сумму, номинированную в гяпиках, можно перевести на счет коммунальных услуг абонента.

Оплата страховой премии посредством терминала является более приемлемым методом для граждан, желающих непосредственно контролировать сумму взносов и процесс оплаты в целом. Следует отметить, что данное новшество стало возможным благодаря сотрудничеству Бюро с компанией Komtec, являющейся оператором платежной системы MilliÖn. Более подробно с порядком осуществления оплаты страховых премий по договорам ОСАГО через терминалы MilliÖn можно ознакомиться в инструкции пользователя (на азербайджанском языке) и видеоролике, подготовленных бюро.