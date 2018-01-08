В Ереване автомобиль дорожной полиции попал в ДТП: погиб офицер – ФОТО

2018-01-08 11:07 | www.oxu.az | 6

В Ереване в ночь на понедельник на перекрестке улицы Абовяна и проспекта Саят-Нова произошло ДТП.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на армянские СМИ, автомобиль марки BMW X6 с транзитными номерами 7270-17-HV столкнулся с машиной ДПС марки Toyota Corola.

В результате аварии водитель Toyota - 29-летний офицер дорожной полиции Арег Давтян до приезда спасателей был госпитализирован в медцентр «Наири», где скончался, не приходя в сознание. Пассажир того же автомобиля 34-лентий Хачик Гаспарян был доставлен в Первую университетскую клинику, где врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.

BMW после столкновения с Toyota, врезался в придорожный рекламный щит, водитель сбежал.