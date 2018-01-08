Премьер-министр Узбекистана посетит Таджикистан

2018-01-08 11:19 | www.trend.az | 6

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 10-11 января посетит с рабочим визитом Душанбе, сообщают таджикские СМИ со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

В ходе визита премьер-министра Узбекистана в Душанбе ожидаются встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром республики Кохиром Расулзода.

Во время встреч и переговоров премьер-министра соседнего государства с официальными лицами Таджикистана будут обсуждены вопросы подготовки официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе, который ожидается в начале весны.