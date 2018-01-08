В парламенте Турции будут изучать причины исламофобии в Европе

2018-01-08 11:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В парламенте Турции будут изучать причины исламофобии в Европе, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Для этого в нижней палате парламента создается специальная комиссия.

Комиссия займется изучением причин растущей исламофобии в Германии, Австрии, Франции и Бельгии. Также запланированы встречи в будущем с мусульманами этих стран, которые стали жертвами исламофобии.

Отметим, что ранее власти Турции неоднократно заявляли о росте исламофобии в странах ЕС.