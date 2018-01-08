Игры Фибоначчи: развлечение для интеллектуалов

2018-01-08 11:29 | www.oxu.az | 5

Не секрет, что то, как мы проводим досуг, напрямую сказывается на качестве нашей работы, да и жизни в целом. Иной раз, после тяжелого рабочего дня хочется пойти куда-то с друзьями, расслабиться за приятной беседой, забыть на время о насущных проблемах. Да вот беда – развлечения в нашем городе ограничиваются, как правило, кафе и ресторанами с порядком поднадоевшими уже шумными шоу-программами.

Одно время в определенных кругах была очень популярна игра в «Мафию», но и это увлечение довольно быстро сошло на нет, что неудивительно – игра с примитивными правилами не могла надолго заинтересовать людей, нуждающихся в более интеллектуальном досуге.

Именно для этой прослойки населения и был реализован новый проект - Игры Фибоначчи - уникальный контент, начавший свое успешное существование около года назад.

Созданный командой специалистов – Сананом Махмудовым, Александром Косьяненко, Гюнай Садыховой, Сеймуром Мамедовым, Туралом Исмайловым и Исмаилом Алиевым, проект быстро завоевал популярность среди людей, для которых отдых ассоциируется не с праздным времяпровождением у телевизора с тарелкой макарон в руках или с плясками под завывания очередной «звезды» отечественной эстрады.

Целевая аудитория Игр Фибоначчи – это мужчины и женщины в возрасте 30+, сотрудники банковского и страхового секторов, легкой и тяжелой промышленности, сферы коммерции и государственных учреждений, врачи, педагоги – словом, все те, кто нуждается в качественном отдыхе, приятном общении и возможности блеснуть своими знаниями.

Интеллектуальная игра состоит из 7 туров различного формата и тематики. Вопросы разносторонние и базируются на темах общего развития, эрудиции, кругозора и умении логически мыслить. Основной идеей, конечно же, является интересный досуг и приятное времяпровождение по окончании рабочего дня.

За это время были успешно проведены более 20 регулярных и корпоративных игр, ряд «тим билдингов» и корпоративных мероприятий.

В общей сложности, в этих игровых проектах задействовано более 60 команд, что составляет около 500 человек, а аудитория регулярных мероприятий - до 150 человек.

А 27 октября прошлого года в одном из престижнейших ресторанов города «Velutto» был проведен Гала-вечер (финал) для 13 команд по 8 человек и их гостей.

Особенностями мероприятия стали строгий вечерний дресс-код и аккомпанемент скрипичного квартета. Игра длилась 4,5 часа и представляла собой развлекательное шоу, общение с участниками и презентацию подарков от спонсоров.

Всего было разыграно 13 пакетов вопросов для каждой команды, в каждом из которых содержался вопрос «о спонсорах».

Среди приглашенных гостей присутствовали представители медиа и модных изданий, инфлюенсеры социальных медиа, журналисты, профильные блоггеры.

Комментирует Гюнай Садыхова:

«В мае 2017 года Санан Махмудов и Исмаил Алиев решили начать новый проект. Учитывая популярность интеллектуальных игр, отсутствие массового интеллектуального досуга на любительском уровне, было решено проводить на регулярной основе викторины, называемые квизами.

С первого дня было решено, что вопросы про Азербайджан, его историю, культуру, музыку, литературу будут преобладать, а игра будет проводиться на 2 языках - азербайджанском и русском, что позволяет командам соперничать наравне. Вы не поверите, но на первую игру пришло всего 4 команды, то есть 12 человек. Но ребята не сдались. Увидев, что все пришедшие остались довольны, команда поняла - путь правильный, нельзя останавливаться, надо двигаться дальше. В последней игре уже участвовало 30 команд. Мы бы провели игры и для 50 команд одновременно, но, увы, такого большого зала, отвечающего всем требованиям для реализации этого нет.

Fibonacci - это интеллектуальный досуг, куда участники приходят с супругами, друзьями, коллегами. У нас в клубе есть немало корпоративных команд, компании сами оплачивают участие сотрудников, ведь это не только мотивация для сотрудников, но и хорошая площадка для пиара и рекламы. Есть немало команд, в которых несколько пар еженедельно собираются и играют у нас. Это и повод всем собраться вместе, увидеться, посидеть, поужинать, а заодно и провести вечер в интеллектуальной атмосфере, поиграть, получить удовольствие и выиграть призы и подарки.

Нередко бывает, что компании заказывают у нас корпоративные игры. В таких случаях наша команда проводит игру исключительно для сотрудников и клиентов заказчика.

Мы сейчас не ограничиваемся только одной игрой. Сейчас команда Fibonacci - это любящие свое дело профессионалы, у которых за плечами немало воплощенных проектов, в частности, в интеллектуально-развлекательном направлении.

Совсем недавно запущена пятничная игра Chuck Norris, куда приходят повеселиться под конец рабочей недели. В этом году мы запустим также проект для пар - Perfect Couple, будет проведен большой открытый чемпионат и много другого».

Напомним, что игры проходят по четвергам в 20.00.

А.И.

