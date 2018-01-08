Премьер Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

2018-01-08 11:40 | www.oxu.az | 4

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не станет принимать в будущем никаких беженцев.

Как передает Oxu.Az, об этом он рассказал немецкой газете Welt.

«Мы считаем, что большое количество мусульман обязательно ведет к параллельным обществам, - сказал он. - Мы не рассматриваем этих людей как беженцев, мы видим в них мусульманских захватчиков. Мультикультурализм - всего лишь иллюзия».

Орбан неоднократно заявлял, что беженцы представляют угрозу европейским государствам. Кроме того, он отмечал, что необходимо укрепить внешние границы Евросоюза во избежание нового миграционного кризиса.

В сентябре 2017 года Будапешт пообещал направить на имя председателя Еврокомиссии письмо с просьбой компенсировать половину расходов на строительство антимигрантского забора.