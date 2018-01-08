Поиски азербайджанских альпинистов продолжаются в направлении селения Хыналыг – глава Клуба

2018-01-08 11:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Поиски пропавших азербайджанских альпинистов продолжаются, сказал в понедельник Trend руководитель Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Зия Гасымов.

«Поиски продолжаются в направлении селения Хыналыг Губинского района. Пока результатов нет», - сказал он.

Отметим, что ранее поиски велись также в Габалинском районе.

Напомним, что 23 декабря альпинисты - члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг, и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана. Поиски начались 27 декабря.