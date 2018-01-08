В двух турецких провинциях объявлен комендантский час

2018-01-08 11:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В двух расположенных на юго-востоке Турции провинциях - Батман и Шырнак объявлен комендантский час, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что причина объявления комендантского часа связана с локальными военными операциями в провинциях против РПК.

Не исключается, что локальные военные операции против РПК также начнутся в других юго-восточных провинциях Турции.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.