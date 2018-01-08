ОПГ вывозила из Казахстана золотосодержащую руду в Китай

2018-01-08 11:46 | www.trend.az | 5

КНБ Казахстана пресекла деятельность организованной преступной группы, длительное время занимающейся контрабандным вывозом незаконно добытой золотосодержащей руды из Казахстана в Китай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

«В ходе проведения спецоперации в Алматы, Астане и Степногорске задержаны члены группы, в том числе 1 гражданин Китая. На станции «Алтынколь» задержаны 2 вагона с золотосодержащей рудой общим весом 106 тонн. Изъята подложная документация», - отмечается в сообщении.