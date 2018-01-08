Коллектив инклюзивного театра "ƏSA" представил социальный проект (ВИДЕО)

2018-01-08 11:58 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив инклюзивного театра "ƏSA" представил социальный видеоролик, посвященный людям с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Trend Life.

По словам менеджера театра Ниджата Гулама, задачи проекта – интеграция в общество людей с ограниченными возможностями здоровья, их привлечение к занятиям творчеством.

Напомним, что театр "ƏSA" был создан в сентябре 2016 года. Идея его создания принадлежит Нихаду Гуламзаде, являющемуся ныне его художественным руководителем. Коллектив созданного в стране независимого театра "ƏSA" представлен в основном актерами с ограниченными возможностями здоровья.

Дебютный спектакль театра состоялся в декабре 2016 года. Это была психодраматическая постановка "DUMB!".