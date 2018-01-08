Армянские СМИ: Призрак социального бунта уже стучится в двери Армении

2018-01-08 12:00 | www.trend.az | 8

В 2018 году в Армении не повысятся пенсии и зарплаты, а это означает, что реального роста доходов населения не будет, потому что контролирующая экономику страны олигархия добровольно не пойдет на повышение зарплат населения, работающих в частном секторе, даже если и будет иметь сверхприбыли. Вместо этого за несколькими новогодними праздничными днями последовала новая волна подорожаний, пишут армянские СМИ.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян не обещал инвестиционного бума, напротив, в предновогоднем интервью признался, что неопределенность в вопросе власти ударяет по инвестициям. Новые рабочие места не откроются, но в средних и низших звеньях правительства, в сфере образования и здравоохранения продолжится «оптимизация» – увеличив число безработных на несколько тысяч. Это – реальная Армения, где нищета «захватила» 30% общества, и беспрепятственно продолжает праздновать свою «победу». В «дворцовой» Армении совершенно иная картина, в которой премьер-министр Карапетян с утра до ночи говорит о семипроцентном росте экономики.

Остается предположить, что в прошлом году в Армении именно таким и был рост доходов «дворцового общака» и олигархии. Если во «дворце» обогащаются, то это происходит за счет обнищания, поляризации общества.