Ремонтируется одна из дорог в Бинагади – ФОТО

2018-01-08 12:00 | www.oxu.az | 6

Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги» проводит комплексные мероприятия для капитального ремонта столичных дорог, проезжая часть которых подверглась деформациям из-за долгой эксплуатации.

Как передает Oxu.Az, ремонтные работы проводятся вместе со структурами, занимающимися прокладкой подземных коммуникационных линий. Имеющиеся коммуникационные линии восстанавливаются или заменяются новыми, в необходимых случаях выводятся за пределы проезжей части.

Работы, проводимые совместно с соответствующими структурами, предотвратят скорый выход из строя асфальтобетонного покрытия.

В рамках данных мероприятий в Бинагадинском районе проводится капитальный ремонт еще одной улицы. Речь идет об улице Абая Кунанбаева. Протяженность улицы составляет 1,8 км, средняя ширина – 9 метров.

В рамках работ старое асфальтобетонного покрытие было заменено новым двуслойным асфальтобетонным покрытием.

Для удобства и безопасности пешеходов вдоль дороги строятся новые тротуары шириной 2-3 метра, а старые тротуары восстанавливаются и асфальтируются. Вдоль дороги устанавливают новые бордюрные камни.

В ходе работ также будет восстановлена система дождевой канализации, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Э.Ш.

