Dünya çempionu InvestAZ-ın yeni reklam kampaniyasının siması oldu (VİDEO)

2018-01-08 12:05 | www.trend.az | 4

Bakı. Trend:

Dünya çempionu InvestAZ-ın yeni reklam kampaniyasının siması oldu.

200 metr məsafəyə qaçış üzrə dünya birincisi, Türkiyə atletika tarixində ilk qızıl medal qazanan Azərbaycan əsilli atlet Ramil Quliyev InvestAZ şirkətinin yeni reklam kampaniyasının siması seçilib.

Uğura gedən yol

Azərbaycanda doğulmuş atlet idmanda ilk uğurlu addımlarını elə burada atdı. Ramil Quliyev daha sonra idman karyerasını Türkiyədə davam etdirmək qərarı verərək 2010-cu ildə “Fenerbahçe” klubuna üzv oldu. Həm klub, həm milli komandanın atleti olaraq bir çox uğurlara imza atan Ramil 2017-ci ilin Avqust ayında Londonda baş tutan Dünya Atletika Çempionatında 200 metr məsafəni 20.09 saniyəyə qət edərək Dünya Çempionu olmağı bacardı. Elə həmin ildə Ramil “İlin idmançısı” adına layiq görüldü. Bununla yanaşı, atletika tarixində uzun illərdən sonra ilk dəfə ağdərili atlet dünya çempionu ola bildi.