Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана незначительно превысил предложение

2018-01-08 12:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Спрос на депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в понедельник незначительно превысил предложение, сообщает ЦБА.

Центробанк планировал принять у банков 300 миллионов манатов, а спрос был на уровне 300,3 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 14,79 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.