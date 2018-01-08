В Баку у бывшего осужденного изъяли 13 кг наркотиков

2018-01-08 12:11 | www.apa.az | 5

В Баку у бывшего заключенного изъяли 13 кг наркотиков.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенной сотрудниками Гарадагского РУП операции был задержан житель поселка Гобустан, ранее судимый Азер Гулиев.

В ходе досмотра в Управлении полиции у него были изъяты 7,29 грамма марихуаны. В продолжение оперативных мероприятий был проведен обыск квартиры А. Гулиева, где была обнаружена и изъята высушенная марихуана общим весом 13 кг 50 граммов. Задержанный был передан следствию.

В ходе расследования было установлено, что А. Гулиев выращивал коноплю во дворе собственного дома для личного пользования и сбыта.

По указанному факту было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, необходимые следственные мероприятия продолжаются.