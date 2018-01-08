В Узбекистане откроется офис Конфедерации промышленности Индии

2018-01-08 12:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Конфедерация промышленности Индии (CII) планирует открыть свой офис в Ташкенте, сообщает в понедельник агентство «Жахон» со ссылкой на регионального директора организации по странам СНГ Маниша Мохана.

Особый интерес, по словам Мохана, вызвал тот факт, что президент Шавкат Мирзиёев предложил объявить 2018 год в Узбекистане Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

«Мы готовы активно взаимодействовать с узбекистанскими партнерами в данном направлении. Для углубления сотрудничества со страной Конфедерация промышленности Индии намерена открыть свой офис в Ташкенте», – сказал он.

CII является одной из ведущих экономических организаций Индии и объединяет более 8 тысяч участников из частного и государственного секторов, включая малый и средний бизнес, а также транснациональные корпорации.

По мнению генерального секретаря Торгово-промышленной палаты BRICS Бирендра Мадхукара, сегодня Узбекистан стремительно преобразуется. «Высокий приоритет приобретает вопрос создания самых благоприятных условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности. При этом экономическая система страны становится все более прозрачной, что играет важную роль в привлечении капиталовложений и обеспечении справедливой конкуренции для развития экономики», – считает Мадхукар.