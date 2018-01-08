Zarif: Terör örgütü DEAŞ çökmek üzere

2018-01-08 12:22 | www.trend.az | 1

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 2. Tahran Güvenlik Konferansı'na katılarak, bölgedeki son gelişmeler üzerinde bazı değerlendirmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 2. Tahran Güvenlik Konferansı'na katılarak bugün sabah saatlerinde bir konuşma gerçekleştirip "Bu konferans, Batı Asya bölgesinin tarihinin en zor dönemlerinden biriyle karşı karşıya olduğu koşullarda gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Zarif sözlerini şöyle sürdürdü: Bölgeyi büyük ve yıkıcı hasarlara uğratan aşırıcılık cereyanı, mahv edilmenin eşiğinde iken bu eğilimin en korkutucu temsilcisi olan terör örgütü DEAŞ ise çökmek üzere; bu terör örgütünün korku ve dehşet ile oluşan sözde hakimiyeti de artık ortadan kaldırılmıştır.

İran Dışişleri Bakanı sözlerinin bir diğer kısmında şöyle dedi: Geçen 6 sene boyunca DEAŞ karşısında direnen Suriye ve Irak halkı, büyük zaferlere ulaşmayı başarmıştır ve biz de tüm bu dönem süresince onların yanında yer aldığımızdan dolayı gayet mutluyuz.

Zarif ilaveten, “DEAŞ’ın yenilgiye uğramasına rağmen bu örgütün yapılandırılmasıyla ona benzer grupların faaliyetleri durmadan devam etmektedir. Bu tür örgütler, Orta Asya, Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgelerinde kurdukları geniş çaplı bir ağ vasıtasıyla bölge ile dünyaya tehdit oluşturmayı sürdürüyorlar. Böylece, Suriye ile Irak’ta bu tehlikeli ideolojinin kalıntılarıyla mücadele etme, onların yeni bölgelere sızarak gelişmesini engelleme, düşünsel biçimlerinin bastırılması ve mali kaynaklarının çürütülmesi halen tüm ülkelerin önceliğine dnüşmelidir” şeklinde konuştu.

Ülkelerin komşularında güvensizlik oluşturarak huzura kavuşabilmediğini belirten İran Dışişleri Bakanı, şu değerlendirmelerde bulundu: Böylesi bir imaj kurmak gayet yakın bir bağ içinde olan günümüz dünyasında tehlikeli bir düşünceden fazla bir şey değil. Geride bıraktığımız 40 sene boyunca edinilen deneyimler ise böyle bir çabanın komşularından çok olayı başlatan ülkeleri etkilediğini ispatlamaktadır. Saddam, Taliban ve DEAŞ gibi şahıslar ile örgütler bunun inkar edilemez örnekleridir.