Эльдар Ибрагимов: ПЕА будет гарантом справедливых выборов

2018-01-08 12:28 | www.oxu.az | 6

Партия Ени Азербайджан всегда готова к выборам.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал депутат, председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса, член правления Партии Ени Азербайджан Эльдар Ибрагимов.

По его словам, ПЕА, в отличие от некоторых партий, не готовится от выборов к выборам. Процесс длится непрерывно:

«Правящая партия всегда находится в состоянии готовности к выборам. На следующий день после завершения выборов – как президентских, так и парламентских, ПЕА начинает готовиться. В отличие от некоторых самоуверенных, но не имеющих социальной поддержки и авторитета партий, не ждем дня официального начала выборов, но всегда сохраняем выборы в поле нашего внимания и на повестке дня. Поэтому мы в любой момент готовы к выборам.

Впереди нас ждут президентские выборы. Как подчеркнули руководящие лица нашей партии, в том числе зампред и исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, азербайджанское государство, правительство ПЕА заинтересованы в проведении свободных и справедливых выборов, и, как и всегда, в этот раз созданы равные возможности и условия для проведения этого процесса в условиях прозрачности. Когда придет время, все в этом направлении будет реализовано и обеспечено. Мы не действуем под чью-то диктовку, а проводим независимую политику».

Демократия, демократические выборы – наш добровольный выбор, заявил депутат.

«Так что очередные президентские выборы в Азербайджане весной этого года не могут вызвать никаких претензий. Азербайджанское государство, ПЕА, правительство Ильхама Алиева, как и всегда, в этот раз создадут условия и возможности для проведения демократических и свободных выборов, то есть станут гарантом демократических, свободных, справедливых выборов. В этом не стоит и сомневаться. Президентские выборы в 2018 году станут еще одним шагом вперед на пути азербайджанской демократии», - отметил он.

Кямиль Хамзаоглы

