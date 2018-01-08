Председатель КНР Си Цзиньпин выразил решимость проводить реформы в 2018 году

2018-01-08 12:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет решительно проводить реформы в 2018 году.

"Мы воспользуемся празднованием 40-й годовщины проведения политики реформ и открытости в 2018 году в качестве возможности для дальнейшего проведения реформ, поскольку реформы и открытость - неизбежный путь для прогресса в современном Китае и осуществления китайской мечты", - отметил Си Цзиньпин.

Цитируя китайский афоризм, он сказал, что китайский народ для продвижения реформ будет "прокладывать пути через горы и наводить мосты через реки".

Си Цзиньпин сообщил, что 2018 год станет первым годом всеобъемлющей реализации духа 19-го съезда Коммунистической партии Китая, на котором был намечен план ожидаемого развития Китая на следующие три десятилетия.

"Строительство высокого дома начинается с куч земли", - сказал Си Цзиньпин, использовав древнее китайское изречение, чтобы побудить китайских соотечественников двигаться шаг за шагом и упорно работать для претворения данного плана в действительность.

Си Цзиньпин отметил, что все находящиеся сейчас за чертой бедности сельские жители к 2020 году должны быть выведены из бедности. Крайняя бедность будет ликвидирована впервые за тысячелетия китайской истории.

"Это наше торжественное обещание. Всего три года осталось до 2020 года. Каждый из нас должен быть призван к действию, делать все возможное, принимать целенаправленные меры, чтобы победы следовали одна за другой", - сказал Си Цзиньпин.

"Это великое дело, важное как для китайского народа, так и для человечества. Необходимо делать его сообща, и реализовать это на практике", - сказал он.