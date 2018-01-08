Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

2018-01-08 12:48 | www.apa.az | 4

9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, к ночи в некоторых местах возможны кратковременные дожди, утром местами туман. Юго-западный ветер к вечеру сменится на северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 8-11°, в Баку ночью 3-5°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако вечером в северных и западных районах ожидаются дожди и снег. Ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 8-13°, в горах ночью 3-8°, днем 5-10° тепла.