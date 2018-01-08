В Гобустане у бывшего зека изъяли крупную партию наркотиков – ФОТО

2018-01-08 12:40 | www.oxu.az | 6

В Баку у бывшего заключенного изъяли крупную партию наркотиков.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий сотрудников Управления полиции Гарадагского района был задержан ранее судимый житель поселка Гобустан Азер Гулиев.

Согласно информации, в ходе досмотра в Управлении полиции у него было изъято 7,29 грамма марихуаны. Во время обыска квартиры Гулиева была обнаружена и изъята марихуана общим весом 13 кг 50 граммов.

Задержанный передан следствию.

В ходе расследования было установлено, что А.Гулиев выращивал коноплю во дворе собственного дома для личного пользования и сбыта.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, продолжаются необходимые следственные мероприятия.