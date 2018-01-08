Для желающих поступить на госслужбу будут проведены испытательные экзамены

2018-01-08 12:52 | www.apa.az | 5

Лицам, желающим поступить на госслужбу, в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) будут проведены очередные испытательные экзамены для оказания помощи в подготовке к этапу тестовых экзаменов конкурса.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, испытательные экзамены по группам АА, АВ, АС, ВА, ВВ начнутся 13 января в 10:00.

Кандидаты сдадут экзамен в электронной форме посредством компьютеров в специально отведенных помещениях здания ГЭЦ, расположенного по адресу Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Онлайн регистрация для принятия участия в экзамене завершится 13 января в 09:00.

Для регистрации необходимо пройти по ссылке http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom.