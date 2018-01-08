Погодные условия резко изменятся, в Баку выпадет мокрый снег

2018-01-08 12:53 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 9 до полудня 10 января ожидается нестабильная погода, временами будут дожди, местами – снег.

Подует сильный северо-западный ветер. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-6 градусов.

В районах Азербайджана с вечера 9 до утра 11 января ожидается нестабильная погода, временами будут дожди, в горных и предгорных районах – снег.

Подует местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-6 градусов.