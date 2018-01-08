Минимальный уставный капитал кредитных бюро определен на уровне 2 млн. манатов

2018-01-08 12:56 | www.apa.az | 5

Палата по надзору за финансовыми рынками утвердила «Правила регулирования и контроля деятельности кредитных бюро».

Как сообщает АПА-Экономикс, правила определяют требования к минимальному уставному капиталу для деятельности кредитных бюро и профессиональной подготовке руководителя исполнительного органа, форму и порядок представления отчетов о деятельности, размер и порядок выплаты Палате по надзору за финансовыми рынками премий и др.

Согласно документу, минимальный уставный капитал кредитных бюро определен на уровне 2 млн. манатов.