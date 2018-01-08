Стала известна дата открытия авиарейсов Air Arabia в Габалу

2018-01-08 12:57 | www.apa.az | 5

Стала известна дата открытия авиарейсов компании ОАЭ Air Arabia в Габалу.

Как сообщает АПА-Экономикс, Air Arabia приступит к реализации рейсов с 27 июня 2018 года из международного аэропорта Шарджи. Как отметил генеральный директор группы Air Arabia Адель Али, вылет из Шарджи будет осуществляться по понедельникам, средам и пятницам. «Наши рейсы в Габалу увеличивают объем предложения низкобюджетных рейсов для пассажиров из стран Персидского залива в Азербайджан и укрепляют сеть авиакомпании на Кавказе», - сказал он.

Вылет из Шарджи будет осуществляться в 13:00 по местному времени с прибытием в Габалинский международный аэропорт в 16:10 (время местное). Обратный рейс будет вылетать из Габалы в 17:15 с прибытием в Шарджу в 19:50 по местному времени.