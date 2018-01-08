В Баку завершился полумиллионный судебный процесс народных артистов

2018-01-08 13:00 | www.oxu.az | 5
Сегодня в Насиминском районном суде состоялся процесс по взаимным искам народных артистов Малейки Асадовой и Рамиза Мелика.
Как передает Oxu.Az, на процессе под председательством Натаван Тагиевой иски народных артистов не были удовлетворены.
Адвокат М.Асадовой Таги Гусейнов заявил, что намерен обратиться в Апелляционный суд.
Отметим, что в прессе были опубликованы заявления Рамиза Мелика, в которых он использовал оскорбительные выражения в отношении М.Асадовой.
М. Асадова потребовала у коллеги компенсации в размере 200 тысяч манатов за оскорбление чести и достоинства.
Рамиз Мелик подал встречный иск и потребовал компенсации в размере 300 тысяч манатов.