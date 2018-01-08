В стране резко похолодает - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2018-01-08 13:07 | www.oxu.az | 4

С вечера 9 до полудня 10 января ожидается В Баку и на Абшеронском полуострове нестабильная погода, временами будут дожди, местами – снег.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует сильный северо-западный ветер. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-6 градусов.



В районах Азербайджана с вечера 9 до утра 11 января ожидается нестабильная погода, временами будут дожди, в горных и предгорных районах – снег.



Подует местами усиливающийся западный ветер.



Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-6 градусов.

Э.Ш.

