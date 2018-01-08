Синоптики предупреждают о похолодании в Азербайджане

2018-01-08 13:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего вечера и до второй половины дня среды в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется нестабильная погода, временами будет идти дождь, местами с переходом в мокрый снег, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха снизится на 4-6 градусов.

В районах Азербайджана с завтрашнего вечера до утра 11 января прогнозируется нестабильная погода, временами будет идти дождь, в горных и предгорных районах выпадет снег, местами сильный. Порывистый западный ветер.