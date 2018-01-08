Встречные иски народных артистов Малейки Асадовой и Рамиза Мелика не удовлетворены

2018-01-08 13:19 | www.apa.az | 5

В Насиминском районном суде продолжилось судебное заседание по встречным искам народных артистов Малейки Асадовой и Рамиза Мелика.

Как сообщает АПА, на процессе было оглашено решение. Согласно решению требования обеих сторон не были удовлетворены.

Рамиз Мелик сказал АПА, что остался доволен решением суда: «Судья Натаван Тагиева вынесла справедливое решение. Малейка Асадова падала на меня иск на сумму 200 тысяч манатов, а я на нее – на 300 тысяч манатов. Судья не удовлетворил оба требования. Я попросил прощения у Малейки Асадовой, после этого эти разговоры должны бюыли закончиться. Встречная сторона имеет право не согласиться с решением суда и обратиться в Апелляционный суд. Жаловаться – это их дело. Я по этому поводу ничего сказать не могу».

Отметим, М. Асадова требовала взыскать с коллеги 200 тысяч манатов за оскорбление чести и достоинства

Причиной этом убыло опубликование в прессе заявления Рамиза Мелика, в которых он использовал непристойные выражения в отношении М.Асадовой.

Р. Мелик же подал встречный иск и потребовал взыскать 300 тысяч манатов с М. Асадовой.