Риэлторы не ожидают серьезных изменений на рынке недвижимости Казахстана

2018-01-08 13:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Елена Грива считает, что в наступившем 2018 году не стоит ожидать серьезных изменений в ценообразовании на рынке недвижимости, сообщает «Казинформ».

«Сезонного изменения цен нет уже несколько лет. Цены изменяются в зависимости от экономических факторов спроса. При рассмотрении тенденции развития этих факторов в 2018 году цены на недвижимость не продемонстрируют особых изменений», - сказала Грива.

В 2017 году граждане Казахстана наблюдали относительную стабильность на первичном рынке недвижимости и снижение на вторичном рынке.

В новостройках Астаны цена стабильно находилась на уровне 318 тысяч тенге за квадратный метр. В Алматы цены на новое жилье колебались в коридоре 430-450 тысяч тенге, и средняя цена квадратного метра в алматинских новостройках на конец года составила около 438 тысяч тенге. Цены на вторичное жилье в 2017 году в Алматы и Астане снизились в среднем на 5-8 процентов, в то время как в некоторых регионах снижение цен достигало 10-11 процентов.

Сохранение цен на уровне 2017 года, по мнению главы Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана, станет возможным также благодаря вводу в действие новых госпрограмм в сфере недвижимости, дальнейшее осваивание уже введенных.

По мнению вице-президента Объединенной ассоциации риэлторов Нины Лукьяненко, рынок жилья в 2018 году будет стимулировать количество предложений, миграционные потоки - в города прибывает достаточное количество людей, финансовая грамотность и финансовая обеспеченность семей и другие факторы экономического характера.

В 2018-м году, по мнению Лукьяненко, спрос останется на высоком уровне, но гораздо важнее, чтобы этот спрос был платежеспособным. Только в этом случае будем наблюдать дальнейшее позитивное движение. Все также будут популярными квартиры небольшой квадратуры, которые будут приобретаться с целью личного пользования.