В Афганистане заявили об уничтожении 15 боевиков ИГ

2018-01-08 13:27 | www.apa.az | 1

По меньшей мере 15 боевиков террористической организации «Исламское государство» были ликвидированы в ходе столкновений с афганскими силовиками, еще 20 получили ранения.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, по данным телеканала TOLO News, перестрелки произошли в провинции Кунар в районе Чавки на востоке страны. Боевики ИГ атаковали посты безопасности в воскресенье вечером. В боях также погибли трое полицейских, еще 13 получили ранения.

Как сообщается, столкновения в Чавки продолжаются до сих пор.

Отметим, ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство».