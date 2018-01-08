Азербайджанцы стали реже болеть туберкулезом

2018-01-08 13:22 | www.oxu.az | 7

В последние годы в стране наблюдаются положительные изменения в динамике заболеваемости туберкулезом.

Как сообщили Oxu.Az в Минздраве, если в 2010 году если в 2010 году показатель заболеваемости туберкулезом составлял 53 на 100 тыс. жителей страны, то в 2017 он упал до 39.

Одновременно с этим на 21% снизилось число случаев первичного туберкулеза.

В 2010 году смертность на 100 тыс человек составляла 7,9, а в 2016-м этот показатель уже составил 4,6. Отмечается положительная тенденция по снижению числа больных с запущенной формой туберкулеза. По сравнению с 2010 годом их количество уменьшилось в два раза, или с 7,6% до 3,4%.

Сообщается, что такого результата удалось достичь благодаря усилению лечебных мер и обеспечению антитуберкулезными препаратами медучреждений, а также применению современного медицинского оборудования.

Э.Ш.

