Завтра в Баку ветрено, к ночи местами ожидаются дожди

2018-01-08 13:19 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи местами ожидаются дожди, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами слабый туман, порывистый юго-западный ветер, который вечером сменится усиливающимся северо-западным ветром.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 3 - 5, днем 8 -11, в Баку ночью 3 - 5, днем 9 - 11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 763 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70 - 80 процентов.