В Афганистане заявили об уничтожении 15 боевиков ИГ

2018-01-08 13:20 | www.trend.az | 5

По меньшей мере 15 боевиков террористической организации "Исламское государство" были ликвидированы в ходе столкновений с афганскими силовиками, еще 20 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TOLO News.

По данным телеканала, перестрелки произошли в провинции Кунар в районе Чавки на востоке страны. Боевики ИГ атаковали посты безопасности в воскресенье вечером. В боях также погибли трое полицейских, еще 13 получили ранения.

Как сообщается, столкновения в Чавки продолжаются до сих пор.