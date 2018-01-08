В МИД Азербайджана приняли верительные грамоты послов-нерезидентов

2018-01-08 13:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Начальник Управления государственного протокола МИД Азербайджана посол Парвин Мирзазаде принял верительные грамоты новых, аккредитованных в Азербайджане послов Боснии и Герцеговины (со штаб-квартирой в Анкаре), Монголии (со штаб-квартирой в Анкаре), Нигерии (со штаб-квартирой в Тегеране) и Экваториальной Гвинеи (со штаб-квартирой в Москве).

Об этом сообщили Trend в понедельник в МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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