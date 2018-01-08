Академик: Надо принять новый закон об именах и фамилиях

2018-01-08 13:35 | www.oxu.az | 7

Необходимо выставить на обсуждение и принять законопроект «Об именах и фамилиях», вокруг которого уже долгое время ведутся широкие дискуссии.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал академик, председатель Комитета по культуре Милли меджлиса Рафаэль Гусейнов.

Председатель комитета напомнил, что еще несколько лет назад подготовил соответстующий законопроект, обсудил его с самыми известными лингвистами и литераторами Азербайджана, отметив, что принятие такого документа очень важно и необходимо.

«Тогда, при подготовке этого законопроекта сказали, что с 1991-1992 годов вопрос имен и фамилий регулируется соответствующим решением Кабмина. Но лично я считаю, что такой вопрос не может регулироваться простым решением. Для этого требуется отдельный закон. Еще раз отмечу, что Азербайджан уже 27 лет является независимой страной и поэтому нуждается в законе, регулирующим вопрос имен и фамилий», - добавил Р.Гусейнов.