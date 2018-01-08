В 2019 году обязательное медицинское страхование применят по всей стране

2018-01-08 13:50 | www.oxu.az | 7

Верю, что в 2019 году система обязательного медицинского страхования может быть применена во всей стране.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал заместитель председатель Комитета здравоохранения Милли меджлиса Муса Гулиев.

Он напомнил, что в государственном бюджете на этот год предусмотрены средства на обязательное медицинское страхование.

«Полагаю, что этот вопрос очень важен. Сейчас в Евлахе и Мингячевире успешно продолжаются пилотные проекты. В этом году охват пилотного проекта обязательного медстрахования будет расширен. Полагаю, что в уже в 2019 году мы сможем применить систему обязательного медицинского страхования по всей стране», - сказал М.Гулиев.