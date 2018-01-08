Четыре важных события в Турции в 2018 году

2018-01-08 13:44 | www.trend.az | 6
Политика Турции направленная на развитие энергетики и инфраструктуры, а также других важных направлений экономики начинает приносить свои плоды. В этом плане наступивший 2018 год станет одним из важных периодов для Турции, так как в стране ожидается завершение реализуемых и начало новых глобальных проектов.
TANAP
Одним из важных энергетический проектов, реализация которого ожидается в 2018 году, является Трансанатолийский трубопровода (TANAP) строительство которого завершилось более чем на 80 процентов.
Заполнение газом трубопровода TANAP начнется в январе 2018 года: газ будет поступать из расширенного Южнокавказского газопровода в объемах в соответствии с техническими требованиями. Ожидается, что уже к середине лета 2018 года завершится строительство TANAP.
Как известно, с началом строительства TANAP в Турции стартовала прокладка оптоволоконного кабеля вдоль газопровода, что соответствует плану правительства страны "Цель 2023", в рамках которого предусмотрен охват территории страны оптоволоконной сетью.
Третий Аэропорт в Стамбуле
Другим важным проектом, конечно же, является строительство третьего аэропорта в Стамбуле: строительство нового стамбульского аэропорта входит в планы правительства - «Цель 2023» и тестовые полеты в аэропорту начнутся в феврале текущего года, тогда же завершится строительство автостоянки в аэропорту, которая рассчитана на прием 30 тысяч автомобилей.
Третий аэропорт строится в районе озера Теркос в северной части Стамбула. Первоначально он будет обслуживать 90 миллионов пассажиров в год.
С вводом третьего аэропорта в Стамбуле число направлений увеличится с 282 до 350. Аэропорт сможет обслуживать ежегодно около 200 миллионов пассажиров.
Можно сказать, что завершилось строительство первой взлетно-посадочной полосы, протяженность которой составит 3,7 километра, а ширина - 60 метров.
Согласно проекту, протяженность второй взлетно-посадочной полосы в новом аэропорту составит 4,1 километра при ширине 60 метров. В третьем аэропорту в Стамбуле будет установлено около 300 пассажирских и грузовых лифтов, а также будет построен Airport City, состоящий из сети магазинов, логистических и выставочных центров.
Третий аэропорт в Стамбуле будет введен в эксплуатацию 29 октября 2018 года.