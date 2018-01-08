В Кыргызстане пройдет чемпионат по хорсболу

2018-01-08 13:50 | www.trend.az | 6

В городе Токтогул Джалал-Абадской области пройдет второй региональный чемпионат по хорсболу. Об этом агентству «Кабар» рассказал президент федерации данного вида КР.

По его словам, первенство запланировано на 25 января. В нем примут участие пять команд Токтогульского района. Победитель среди местных команд сыграет с командой из Франции.

Первый региональный чемпионат по хорсболу провели в феврале 2017 года. Победу тогда одержала команда «Кызыл-Туу 2», которая и получила право сыграть товарищеский матч с французами. По итогам игры победили гости (6:5).