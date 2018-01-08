Письменные экзамены сыграют важную роль в подготовке грамотных специалистов - депутат (ФОТО)

2018-01-08 14:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Члены Совета общественного контроля UNEC ознакомились с процессом зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года Азербайджанского государственного экономического университета, сообщает вуз в понедельник.

Члены Совета, депутат Хикмет Бабаоглы, заслуженный деятель науки, профессор Шахлар Аскеров, руководитель ОБ Центра образования «XXI век» Этибар Алиев, заместитель генерального директора Информационного агентства Trend Арзу Нагиев, руководитель Конституционного фонда исследований, член Совместной группы по правам человека Алимамед Нуриев, руководитель общественного объединения «Азербайджанский проект национального развития», директор департамента «Молодежь, наука образование» Общественной телерадиовещательной компании Рауф Раджабов, исполнительный директор Информационного агентства "Səs" Вели Велиев, руководитель Лиги по защите трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, председатель Объединения парламентских журналистов, главный директор медиа “Modern” Эльшад Эйвазлы, председатель общественного объединения «Свободные преподаватели» Малахат Муршудли и корреспондент «525-й газеты» Севиндж Гараева, понаблюдав за процессом экзаменов, встретились с ректором UNEC, профессором Адалатом Мурадовым.

На встрече депутат Бабаоглы высоко оценил предпринятые в UNEC шаги в направлении обеспечения объективности и прозрачности в оценке знаний студентов. Он подчеркнул, что проведение в этом году в UNEC письменных экзаменов по специальности сыграют важную роль в подготовке грамотных специалистов. Считая положительным проведение в UNEC обучения, а также экзаменационного процесса открытым для общественности, А.Нагиев назвал проявлением большого доверия возложение службы горячей линии на Совет общественного контроля в период сессии. Назвав важным фактором участие членов совета на «Дне открытых дверей» в период сессии, С.Мамедов приветствовал организацию проведения одной встречи по их инициативе. А.Нуриев отметил, что члены совета постоянно смогут отвечать на обращения по Radio UNEC. Э.Алиев коснулся вопроса об эффективности проведения опроса среди 600 студентов на летней экзаменационной сессии. Он отметил, что по указанию ректора UNEC были решены актуальные вопросы, затронутые в опросе.