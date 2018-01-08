Петербургская полиция ищет азербайджанского предпринимателя

2018-01-08 14:16 | www.oxu.az | 8

Предприниматель-азербайджанец, владелец магазина в Красносельском районе Петербурга тяжело ранил покупателя, сообщает Oxu.Az со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

Согласно информации, 40-летний петербуржец был доставлен в Городскую больницу №26 накануне около 17 часов от дома 93 по Ленинскому проспекту. Мужчину госпитализировали с множественными колото-резанными ранами шеи, грудной клетки, брюшной полости, кистей рук, проникающим колото-резанным ранением тонкой кишки и большого сальника. Состояние пациента тяжелое.

Со слов пострадавшего стало ясно, что около 15:30 в магазине «Продукты», расположенного в доме 36 по улице Маршала Казакова, у него произошел конфликт с владельцем торговой точки. Во время ссоры 29-летний уроженец Азербайджана схватил кусок битого стекла и нанес ранения покупателю, после чего скрылся.

Магазин оборудован камерами видеонаблюдения, записи изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Предприниматель-азербайджанец объявлен в розыск. Известно, что у него российское гражданство.

Э.А.

