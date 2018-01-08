Сборная Азербайджана пройдет сборы в Анталии

2018-01-08 14:39 | www.apa.az | 6

В Анталии (Турция) 10-го января начнутся учебно-тренировочные сборы сборной Азербайджана, сформированной из футболисток в возрасте до 17 лет.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», составлен список игроков, привлечённых к участию в 10-дневном тренировочном процессе.

Тренеры направили приглашения 23 игрокам, в том числе 8 натурализованным легионерам, 7 из которых выступают в Турции, а 1 в Германии.

В Турцию поедут следующие игроки: Эльвира Аскерзаде, Минара Гёзалова, Нармин Ахмедли, Сона Рагимова, Айтадж Нейматова, Ламия Ализаде (все – «Техсил»), Наргиз Алиева, Нигяр Мирзалиева, Джошгуна Алиева (все – «Баку Сити»), Ляман Нифталиева, Алина Нахмедова, Умнисе Алиева (все – «Фидан»), Ламия Гурбанова, Анна Абулашвили (обе – «Габала»), Фидан Абдулрахманова («Кешля»), Фирдес Гюнгёр, Джанан Гарагуш (обе – «Пендикспор», Турция), Мелис Эрсой («Карабюк Генджликспор», Турция), Бейзанур Аслан («Антальяспор», Турция), Гизем Арык («Каналбою Нилуферспор», Турция), Биргюль Челик («Черкезкёй 1923 Спор», Турция), Неслихан Бозгая («Кемер», Турция), Дилара Солей Дели («Гютерслох», Германия).