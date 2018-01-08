Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран

2018-01-08 14:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Экваториальной Гвинеи в стране Хосе Эсоно Мича Акенги.

Глава государства также принял верительные грамоты новоназначенных чрезвычайных и полномочных послов Монголии, Нигерии и Боснии и Герцеговины в стране Болд Равда, Хамзата Ибрагима и Бакира Садовича.

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